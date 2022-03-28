محافظ دمياط: تكريم الأمهات المثاليات يعكس مكانة المرأة المصرية

كرمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عدداً من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لهذا العام 2022، وذلك خلال الاحتفالية التي أُقيمت اليوم الاثنين، بالتعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، بالمسرح الروماني، في مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، وحسام عبد الغفار، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وممثلي الأوقاف، وكنيسة «العذراء مريم» بدمياط.

بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما تخلله عرض قصص الأمهات المكرمات، واستعراض فني قدمته بنات حضانة «ناصر».

تكريم الأم المثالية يعكس مكانة المرأة المصرية

وكرمت محافظ دمياط الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، وتُدعى «برنسات لطفي عمر»، والدة الشهيد «جهاد الكيال»، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في سيناء، كما كرمت الدكتورة منال عوض الأمهات المثاليات «إيمان إبراهيم أبو الوفا»، و«فضيلة حسن أبو الوفا»، و«فاطمة الزهراء رشاد خليل»، و«حنان يوسف العجمي»، و«فاتن كامل سلامة الطايفي»، و«آمال عبد العزيز شهاب الدين»، وأشادت محافظ دمياط بقصص كفاح الأمهات المثاليات من أجل تربية أبنائهن، والتي عكست مكانة الأم المصرية، ودورها البارز في نهضة المجتمع.

الام المصرية قدمت تضحيات كبيرة

وقالت محافظ دمياط، في كلمتها، التي ألقتها بهذه المناسبة، إن الأم المصرية قدمت ولازالت تقدم تضحيات كبيرة لرعاية أسرتها وتربية أبنائها، فهي أصل الانتماء الراسخ في وجدان الوطن وأساس المجتمع وعماده، وتقدمت بالتهنئة للأمهات المثاليات، معربةً عن سعادتها بتواجدها معهن لتكريمهن، كما قدمت الدكتورة منال عوض التحية لكل أمهات مصر، ولأمهات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة وطننا الغالي.

وكذلك، توجهت الدكتورة منال عوض بالشكر إلى الجمعيات الأهلية، وجميع القائمين على تنظيم احتفالية تكريم الأمهات المثاليات على مستوى محافظة دمياط لعام 2022.