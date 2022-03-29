عاجل.. قوات الدونيستك تعلن سيطرتها على 135 مركزا سكنيا

أعلنت قيادة القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، أن وحداتها العسكرية، تمكنت من تحرير وفرض سيطرتها الكاملة على 135 مركزاً سكنياً في الجمهورية، بحسب موقع «روسيا اليوم».

السيطرة على مراكز سكنية

وقالت القيادة في بيان لها اليوم: «مع حلول يوم 29 مارس عام 2022، تمكنت قوات دونيتسك بدعم ناري من الجيش الروسي، من تحرير وفرض سيطرتها الكاملة على 135 مركزاً سكنياً في الجمهورية».

وفي تصريحات سابقة، أكد المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين، أنه تم إطباق الحصار على المسلحين من كتيبة «آزوف» النازية الأوكرانية في مصنع «آزوف ستال» بمدينة ماريوبول الاستراتيجية، وذلك بعد طردهم من المناطق السكنية في المدينة.

استسلام 17 عسكرياً أوكرانياً

كما أعلنت أيضاً أمس، استسلام 17 عنصراً من القوات الأوكرانية، بعدما القوا أسلحتهم واستسلموا طواعية لقوات الجمهورية الشعبية، لافتة إلى أن 12 عسكرياً منهم تابعين للواء الميكانيكي رقم 54، بالإضافة إلى 5 عسكريين من اللواء الخامس والعشرين في الجيش الأوكراني.

وتعد جمهورية الدونيستك الشعبية، إحدى الجمهوريات المعلنة انفصالها عن أوكرانيا من طرف واح، وسبق أن اعترف بسيادتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موقعاً برتوكول بينها وبين دولة روسيا الاتحادية في 21 فبراير الماضي، أي قبل اندلاع الحرب الروسية على أوركرانيا بثلاثة أيام.