إلهام عبدالبديع عن أغنيتها ماشية خايفة: «قلقت يقولوا صوتي وحش»

عبرت الفنانة الشابة إلهام عبدالبديع، عن سعادتها لاقتحامها مجال الغناء، بعد طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة ماشية خايفة، خلال شهر مارس الجاري، وتأكيدها أنها خطوة كانت تفكر فيها كثيرًا، ومع ذلك ترددت بسبب الخوف من عدم تحقيق النجاح المطلوب.

تخوّفت من عدم تقبل الجمهور لصوتها

وأضافت خلال حضورها وخطيبها الملحن وليد سامي، ندوة في «الوطن»، أن الأغنية كانت جاهزة منذ مدة، ولكن قرار طرحها على يوتيوب بعد تصويرها جاء بالتزامن مع احتفالات المرأة بيومها العالمي، وذلك بعد إقناع خطيبها لها بضرورة عدم التفكير في ردود الأفعال مسبقًا.

واستطردت: «أنا بحب الغناء جدًا، ومع ذلك كنت مترددة في الإقدام على هذه الخطوة، خفت من عدم تقبل الناس لصوتي، أو التعرض لانتقادات أسوة ببعض النجوم الذين اقتحموا مجال الغناء، وقلت لنفسي ليه لاء؟ أنا هغني وأشوف وأتعلم، ومبسوطة من ردود الفعل التي وصلتني حتى الآن».

قررت اقتحام مجال الغناء

وأشارت إلى أن أغنية ماشية خايفة، مختلفة في طريقة الأداء والكلمات واللحن، خصوصًا أنها تتحدث عن التحرش، والأزمات التي تواجه الفتيات بسبب التعرض لهن، والتطاول عليهن في الشارع، وهى قضية تهم كل فتاة، لافتة إلى أنها من كلمات وألحان أحمد الطناني، تويع عبدالوهاب الرافعي، والكليب من إخراج عمرو فاروق.

وأعربت عن سعادتها بنجاح الأغنية، جعلها تستعد والملحن وليد سامي لتجهيز أغنية جديدة لطرحها في عيد الفطر المبارك، ومن المقرر تصوير الفيديو كليب خلال شهر رمضان بعد الانتهاء من كافة التحضيرات.