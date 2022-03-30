تعرف على تطور شخصية الكبير أوي في الجزء السادس لـ أحمد مكي 2022

يواصل الفنان أحمد مكي تصوير باقي مشاهد مسلسله الكبير أوي الجزء السادس المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل لعام 2022 بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوى الجزء السادس سيقدم الفنان أحمد مكي الثلاث شخصيات التي اعتاد الجمهور على رؤيتهم في الأجزاء الخمسة السابقة وهم حزلقوم وجوني والكبير أوي.

تطور شخصية الكبير أوي

وسيتفاجأ الجمهور خلال الأحداث بتطور كبير في شخصية الكبير أوي التي يقدمها مكي حيث إنه أولا سيظهر غير متزوج من زوجته هدية التي كانت تجسدها الفنانة دنيا سمير غانم وذلك بسبب اعتذارها عن العمل.

وليس هذا فحسب ولكنه ستتطور علاقته كأب لتوأمه جوني والعترة كما أنه سيضطر إلى الزواج مرة أخرى وذلك ليكون هناك سيدة تهتم بأبنائه فستكون هي الفنانة الشابة رحمة أحمد التى تربطها علاقة قرابة به.

ولكن كان الغريب في الأمر هو أن الشخصية التي تجسدها رحمة أحمد كانت واقعة فى حب الكبير أوى منذ فترة طويلة ولكنه لا يبادلها نفس الشعور وتزوجها فقط من أجل أبنائه .

تفاصيل مسلسل الكبير أوي

يذكر أن مسلسل الكبير أوى الجزء السادس يشارك فى بطولته أحمد مكي وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد ومحمد سلام وليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج خالد الحلفاوي.

ولكن لن يشاهد الجمهور الفنانة دنيا سمير غانم في الجزء السادس رغم مشاركتها في الأربعة أجزاء الأولى وذلك بسبب اعتذارها وحل محلها موهبة شابة جديدة تدعى رحمة أحمد.