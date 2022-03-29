دراسة تطوير المنطقة المحيطة بـ«جبخانة محمد علي» بالقاهرة القديمة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أهمية إحياء القيمة التراثية للمناطق الأثرية، وتطوير وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، من خلال متابعة آخر مستجدات أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بـ«جبخانة محمد علي»، في منطقة «عزبة خير الله»، وأعمال تطوير ورفع كفاءة شارع «المحجر» بالقاهرة القديمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء وائل حسن، مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة، وجمال حسين، مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية، والمهندس علاء أبو طالب، مدير هيئة النظاقة والتجميل بالمنطقة الجنوبية، والشركات المنفذة، وعدد من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية.

متابعة أعمال التطوير في نطاق المنطقة الجنوبية

تضمن الاجتماع بحث أعمال التطوير القائمة، ومتابعة ما تم إنجازه منها، والتي يتم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية، وذلك في إطار اتفاقيات العمل الموقعة بين محافظة القاهرة والوكالة الفرنسية، المفوضة من الاتحاد الأوروبي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجهاز تطوير العشوائيات.

تطوير الطريق «الصاعد»

وناقشت نائب محافظ القاهرة الأعمال التي تم إنجازها على أرض الواقع، ونسب التنفيذ التي تمت بالطريق «الصاعد»، والتعديلات التي تمت لتلافي وتذليل كافة المعوقات، لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل، ليكتمل الشكل الحضاري والعمراني، وذلك في ضوء النهوض والارتقاء لكافة الخدمات لتتماشى مع الخطة الحضارية المتكاملة الجاري تنفيذها بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال تطوير وتنمية كافة وسائل التنمية العمرانية لتطوير موقع «الجبخانة» التاريخي، والطرق المؤدية إليه، وتطوير الفراغات، من خلال أعمال اللاند سكيب والمناطق المفتوحة حول الموقع الأثري.

تطوير شارع «المحجر»

وأكدت نائب محافظ القاهرة على أهمية تطوير شارع «المحجر»، نظراً لارتباطه الوثيق بالطريق «الصاعد»، لتسهيل حركة السكان والمرور من داخل وخارج نطاق «عزبة خير الله»، وتكامل مسارات الحركة المتمثلة في إحياء منطقة «جبخانة محمد علي»، التي سوف يكتمل بتطويرها لتعزيز المشهد الحضاري والثقافي لهذه المنطقة، ومن خلال تطوير طريق «المحجر» ورصفه، وتوفير240 وحدة إنارة، حيث يجري تطوير ورصف أجزاء من الطريق بطول حوالي 987رمتراً، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بنطاق حي دار السلام، إلى جانب تطوير جزء من الطريق بمعرفة مديرية الإسكان.

رفع مخلفات الهدم

كما وجهت نائب المحافظ بتكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة مخلفات البناء والهدم، وتجريد الأتربة، وتسوية الأرض، وتحسين المظهر العام بكل الأنحاء بالمنطقة المحيطة، لإظهاره بالمظهر اللائق الذي يتماشى مع كافة أعمال التطوير، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية لهيئة النظافة والتجميل واإانارة بالقاهرة والمنطقة الجنوبية، وشددت على ضرورة إنجاز كافة الأعمال على الوجه الأكمل، وتذليل العقبات، التي قد تؤدي إلى تعطيل العمل.