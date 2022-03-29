محمد كريم يوجه رسالة لـ ويل سميث: «كلنا ممكن نغلط»

وجه الفنان محمد كريم رسالة خاصة للفنان العالمي ويل سميث، بعد حصوله على جائزة الأوسكار عن فيلمه «King Richard»، ولكنه واجه أزمة كبيرة صفع نقدم الحفل «كريس روك» على وجهه.

محمد كريم يوجه رسالة إلى ويل سميث

ونشر محمد كريم صورة جديدة تجمعه بالفنان العالمي «ويل سميث» عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «مبروك ويل سميث حصولك على جائزة طول عمرك كنت منتظرها (أوسكار أفضل ممثل) وأكيد حلم أي ممثل إنه يفوز بيها».

وتعليقا على ما فعله ويل سميث من صفع كريس روك في أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار قال: «كلنا ممكن نغلط وأكيد مفيش حد يقبل العنف وكلنا ندينه، ولكن أيضًا لازم ندين التنمر بكل أشكاله».

وتابع: «يا ريت نركز شوية على فوز أول ممثل مسلم Rez Ahmed بجائزة الأوسكار عن فيلم The Long Goodbye، ومبروك لكل الفايزين السنة دي».

اعتذار ويل سميث

اعتذر ويل سميث في بيان، اليوم، عن صفعه كريس روك في أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار، مشيرًا إلى أنه يرفض العنف بكل أنواعه، ووصفه سلوكه في الحفل بـ «الغير مقبول»، مؤكدًا أنه انفعل بتلك الصورة بسبب السخرية على حالة جادة، المصابة بالثعلبة.

وأوضح «سميث» خلال البيان، أن رد فعله كان عاطفيًا وليس عقلانيًا، ووجه اعتذاره لكريس، إذ رفض الأخير تسجيل محضر ضده، واكتفى بالصمت بعدما حدث ذلك على المسرح أمام الملايين من المتابعين لحفل الأوسكار.

وأثار الفنان العالمي ويل سميث جدلاً على «السوشيال ميديا» بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعدما صفع كريس على وجهه، بعد تنمر «كريس» على زوجته وظهورها حليقة الرأس بسبب مرضها الأخير التي أعلنت عنه منذ فترة، وقررت أن تواجه الجمهور بظهورها على طبيعتها دون ارتداء «باروكة» .