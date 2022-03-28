لميس الحديدي تنتقد ويل سميث بعد واقعة الصفعة: «كنت كلمته بدل ما تضربه»

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على واقعة الممثل الأمريكي ويل سميث التي وجه خلالها صفعة قوية لزميله كريس روك كرد فعل على نكتة ساخرة قالها حول زوجته جادا سميث خلال تقديم إحدى الفقرات بسبب ظهورها حليقة الشعر.

وقالت لميس الحديدي: «ردة فعل ويل سميث مبالغة وفيها عنف مفرط وكان من الأفضل أن يواجه كريس روك عبر المواجهة الكلامية التي يوجه فيها مضمون مايريد عن اعتراضه على التنمر عبر كلام قوي وتعبير، وليس بالضرب».

وقالت لميس، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة on: «حفل أوسكار بالأمس كان طويلاً ممتداً للفجر ولم يكن فقط عبارة عن فساتين وأضواء، لكن واقعة فريدة وهي الصفعة القوية التي وجهها ويل سميث الذي فاز بجائزة أفضل ممثل».

أول مرة منذ عامين

وأضافت الحديدي: «لأول مرة تعقد الأوسكار منذ عامين بسبب ظروف الجائحة، حيث كانت تعقد أون لاين؛ بسبب ظروف الجائحة وشهد الحفل الأول الذي يعقد منذ بداية الجائحة قيام الفنان ويل سميث بصفع مقدم الحفل بسبب تنمر الأخير على زوجة سميث كونها حليقة الرأس بسبب مرض الثعلبة».

انقسام في السوشيال ميديا بسبب صفعة ويل سميث

وذكرت الحديدي، أن السوشيال ميديا منقسمة بين جزئين؛ الأول، مرحب بتصرف ويل سميث ووجهوا التحية له على تصرفه الرجولي والبعض الآخر ربط الواقعة بالتنسيق المسبق، والثاني يرفض تصرفه.

وأتمت: «السؤال الآن، هل تسحب أكاديمية جائزة الأوسكار الجائزة من ويل سميث كون هناك اعتراض شديد على ذلك؟».