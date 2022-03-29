دورة تدريبية للمرشحين لتشغيل المنصة الإلكترونية لتأهيل المعلمين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، لرفع كفاءة أعضاء هيئة التعليم وضمان تدريبهم على أحدث طرق ووسائل التدريب باستخدام الآليات الحديثة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، وفي إطار الإجراءات والترتيبات الجار لإطلاق المنصة الإلكترونية الرسمية لتدريب أعضاء هيئة التعليم.

تفعيل المنصة الإلكترونية لتدريب أعضاء هيئة التعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وافق على تفعيل المنصة الإلكترونية لتدريب أعضاء هيئة التعليم.

وطالبت وزارة التعليم في خطابها بالتنبيه على المرشحين لحضور الدورة التدريبية الخاصة بإدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية الرسمية للتدريب، وأعضاء هيئة التعليم، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتعليم الأساسي والمديريات التعليمية.

تدريب المرشحين على المنصة الإلكترونية بالمدينة التعليمية

وشددت الوزارة على المرشحين بضرورة الحضور إلى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر وحتى انتهاء اليوم الدراسي مساء يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، ومواعيد امتحانات الثانوية والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية كالتالي:

- 97 يومًا مدة الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني.

- استمرار الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم 19 مايو.

- انتهاء الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 9 يونيو 2022.

- يوم السبت 7 مايو عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.

- يوم السبت 7 مايو عقد امتحانات الشهادة الإعدادية.

- يوم السبت 11 يونيو عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022.

- يوم السبت 28 مايو عقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 2022.

- يوم السبت 11 يونيو عقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية 2022.