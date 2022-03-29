التعليم تطالب المديريات ببيان بالاستراحات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

أرسلت لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة، خطاباً مهما للمديريات التعليمية،«المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر»، بشأن الاستراحات المعدة بالإدارات التعليمية، استعدادًا لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021-2022، المقرر عقدها يوم 11 يونيو المقبل طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أسماء مشرفي الاستراحات بالمديرية والإدارات التعليمية

وقالت لجنة النظام والمراقبة في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إنَّه تنفيذًا لتوجيهات الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة وفي إطار الاستعدادات لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021-2022، التنبيه على المختصين بسرعه إرسال بيان بأسماء مشرفي الاستراحات بالمديرية والإدارات التعليمية موضح بها «الاسم، والوظيفة، ورقم تليفون المنزل، ورقم تليفون العمل، ورقم المحمول» الخاص بامتحانات الثانوية العامة 2021-2022.

بيان بالاستراحات المعدة بالإدارات لامتحانات الثانوية العامة 2022

وطالبت لجان النظام والمراقبة المديريات في خطابها المرسل، ببيان بالاستراحات المعدة بالإدارات التعليمية موضحاً به: «اسم الاستراحة، اسم المشرف، عنوان الاستراحة، تليفون الاستراحة، تليفون المشرف، السعة»، على أن يتمّ موافتنا بالمطلوب مع مندوب في موعد أقصاه الخميس الموافق 31 مارس مع الالتزام بالنموذج المرفق «محضر معاينة الاستراحات».

وفي نفس السياق، تبدأ لجان النظام والمراقبة بقطاع أسيوط والذي يضم محافظات «المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر» اليوم الثلاثاء باستقبال أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة الذين عملوا باللجنة العام الماضي 2021 لمراجعة البيانات في الساعة 5 عصراً وحتى الساعة 8 عصراً.

وحددت لجنة الإدارة والنظام والمراقبة مواعيد الحضور لأعضاء وهي كالتالي:-

- يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 أعضاء محافظات سوهاج وقنا والأقصر.

- يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 أعضاء محافظات أسيوط والمنيا وأسوان.

- يوم الخميس الموافق 31 مارس المتخلفين.