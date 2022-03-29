«إيفرجيفن في 6 أيام».. وثائقي باحتفالية ذكرى تعويم السفينة البنمية

بدأت هيئة قناة السويس، ظهر اليوم الثلاثاء، الاحتفال بذكرى مرور عام على تعويم السفينة البنمية الجانحة إيفرجيفن.

وحضر الاحتفالية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من رؤساء الشركات الأجنبية العاملة في مشروعات القناة والمنطقة اللوجيستية، ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة ومدير أمن الإسماعيلية اللواء منصور لاشين.

عرض فيلم وثائقي لتعويم السفينة

وبدأت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم وثائقي بعنوان «إيفرجيفن.. في 6 أيام»؛ لتوثيق عملية تعويم السفينة بعد أزمة الجنوح.

واستعان الفيلم بشهادات من العاملين في عملية الإنقاذ على الكرامة مشهور، والقاطرات بركة ومصاحب، وعدد من معدات الهيئة المشاركة في أعمال التعويم.

كما تضمنت الاحتفالية عرض أغنية عن ذكرى التعويم وفيلم درامي حول أهمية قناة السويس في عبور سفن الحاويات والسفن من قناة السويس.

وشمل الفيلم عرض تاريخي لبدء حفر قناة السويس بامتياز للمهندس فرنناد ديليسبس، وحتى تأميمها في عهد جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى عرض أعمال تطوير حفر القناة لاستقبال السفن الأكبر والأضخم في العالم.

كلمة الفريق أسامة ربيع

ومن المقرر أن يلقي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على هامش الاحتفالية، كلمة خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده ظهر اليوم في منطقة المارينا الجديدة شرق قناة السويس.

وتعرضت السفينة البنمية للجنوح في مارس من العام الماضي، ونجح فريق هيئة قناة السويس في تعويمها بعد 6 أيام.