يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر مؤشر البحث جوجل، عن حقيقة رفع الغياب من المدارس بسبب الطقس السيئ، وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية ولحماية الطلاب من أي خطر، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكّدة أنَّه لم يصدر أي قرارات برفع الغياب وتأجيل الدراسة.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّه لا صحة لما يتمّ تداوله سواء برفع الغياب، أو بتأجيل الدراسة، مؤكّداً أنَّ الدراسة منتظمة بالمدارس، وأن الحضور إلزامي وليس اختياري.

التعليم: لا صحة لرفع الغياب من المدارس بسبب الطقس السيئ

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنَّها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات برفع الغياب من المدارس بسبب الطقس السيئ، وأن قرار وقف أو تأجيل الدراسة بسبب الأمطار قرار محافظة وليس وزارة، وذلك حسب ظروف كل محافظة والأضرار التي تقع علي الطلاب خصوصا في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالقرى والنجوع.

كتاب دوري للمدارس لتوعية الطلاب في حالة سقوط الأمطار

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّه تمّ إصدار كتاب دوري للمدارس بجميع المحافظات لجميع المراحل بتوعية الطلاب في حالة سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية لحمايتهم من أي خطر، وتوعية الطلاب من خلال استغلال الإذاعة المدرسية بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة.

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّه تمّ التأكيد على المدارس بفصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول وقت الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، والتأكّد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة أولًا بأول وصيانة زجاج النوافذ والأبواب والأسوار والسلالم.

كما تمّ تأكّيد عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار، وعدم العبث بمياه الأمطار خوفا من وجود أي خطر تحتها، سواء كان هذا الخطر متمثلًا في وجود كهرباء أو «بيارات» وبالوعات مفتوحة.