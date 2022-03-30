حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 30-3-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الجوزاء، برج هوائي، ويحتل الترتيب الثالث بين الأبراج الفلكية وعددها 12 برجا، ويخاف مولود برج الجوزاء من الارتباط، فهو يتجنب هذا الأمر بدرجة كبيرة، نتيجة لخوفه من تقييد الحريات، أو الالتزام في علاقة من الممكن أن تسلبه خصوصيته، فهو يفضل الانطلاق والحياة بحرية كبيرة، دون تقييد من شيء أو من أحد، وقد يتسبب في مشكلات مع الطرف الآخر عند ارتباط مولود برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك مواليد برج الجوزاء بالبعد عن المخاطرة ودراسة كل شئ بعناية حتى لا تتعرض لخسائر كبيرة في عملك، حيث أن القمر ما زال معاكسا، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عليك أن تقاوم ارتباكك وتوترك بشكل كبير حيث أن المرونة والهدوء قد يساعدك في حل المشكلات مع أحبائك والتغلب على الضغوط وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج الجوزاء

ويتميز مولود برج الجوزاء أنه اجتماعي وخفيف الظل وفكاهي، فهو يحب تكوين علاقات صداقة مع الغير، ويفضل أن تكون هذه الصداقات طويلة الأمد، فهو يعطي علاقته بأصدقائه قدر كبير من الأهمية ويستحوذ أصدقائه على جزء كبير من اهتمامه ووقته.

وأبرز عيوب مولود برج الجوزاء الازدواجيه فهو يتسم بتقلب مزاجه المستمر مما يجعله يربط عدة أمور مختلفة مع بعض في نفس الوقت وتكون آراؤه متناقضة في أوقات كثيرة مما يجعل البعض يشعر أنه غريب الأطوار وطباعه صعبة.