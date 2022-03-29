حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 29-3-2022 مهنيا وعاطفيا

تتوقع خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد مختلف الأبراج حيث إن عالم الأبراج مرتبط بالفلك ودراسة تأثير الأجسام الكونيّة المختلفة أبرزها الكواكب المختلفة والنجوم على حياة الإنسان.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها حظك اليوم لمختلف الأبراج الـ12 أولهم برج الحمل وآخرهم برج الحوت، في إطار اهتمام المواطنين بمتابعة حظك اليوم، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 29-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعلك اليوم تميل للتأمل ، لكن لا تعلن ملاحظاتك وخططك لغيرك، وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحمل 29-3-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يجعلك تقترب ببساطة ممن تحب رغم الضغوط والتشوش.

حظك اليوم برج الثور 29-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تنجز مشروعاتك ببساطة، حيث أن القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك خطط محددة.

حظك اليوم برج الثور 29-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم لديك سحرا وجاذبية حيث أن المشتري ونبتون في وضع داعم

حظك اليوم برج الجوزاء 29-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات، حيث أن القمر معاكس.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون متحفظا وتكون أكثر هدوءا، حيث أن المشتري ونبتون في وضع معاكس.

حظك اليوم برج السرطان 29-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصالحك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان 29-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تعرف كيف تقنع الآخرين بآرائك، حيث أن القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالبصيرة.

حظك اليوم برج الأسد 29-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تحافظ على استقرارك المادي وتخطط جيدا لمستقبلك، حيث أن القمر في منزل المدخرات.

حظك اليوم برج الأسد 29-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تساعد نفسك على الاقتراب بسهولة ممن تحب.

حظك اليوم برج العذراء 29-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تهدأ وتنتبه لحقوقك حيث أن القمر في مواجهة برجك يجعلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك.

حظك اليوم برج العذراء 29-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تقاوم مشاعرك السلبية حتى لا يحدث مشاكل مع أحبائك.

حظك اليوم برج الميزان 29-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تركز على كل نشاط تقوم به حيث أن القمر في منزلك السادس يساعدك على النجاح.

حظك اليوم برج الميزان 29-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تنجح في الاقتراب ممن تحب ولا تجعل شيئا يفقدك حماسك.

حظك اليوم برج العقرب 29-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تقوم بواجبك على أكمل وجه ويزدهر مستقبلك في العمل وفق حظك اليوم على الصعيد المهني

حظك اليوم برج العقرب 29-3-2022 على الصعيد العاطفي

المشتري ونبتون والقمر في منزل الحب مما يجعل قلبك يخفق وتشعر بالود من الغير.

حظك اليوم برج القوس 29-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تهدأ وتعيد الألفة لعلاقاتك، حيث أن الوضع الفلكي دقيق يتسبب في نزاع عائلي.

حظك اليوم برج القوس 29-3-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تخفف من تلقائيتك وجرأتك حتى تنجح في حياتك العاطفية.

حظك اليوم برج الجدي 29-3-2022 على الصعيد المهني

يمكنك أن تدير حوارات ناجحة وتحرك الأمور في اتجاه صحيح، حيث أن القمر في وضع داعم.

حظك اليوم برج الجدي 29-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تشارك بآراء إيجابية، حيث أن المشتري ونبتون في منزل العلاقات يدفعانك أن تفتح قلبك.

حظك اليوم برج الدلو 29-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تناقش مسائل عالقة حيث أن القمر في منزلك الثاني والوضع الفلكي يدفعك لذلك لذا عليك أن تكون أكثر حذر.

حظك اليوم برج الدلو 29-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطار داعمان ويساعدانك أن تخلق أجواءً إيجابية ويجمعك ذلك بمن يشبهونك، رغم التشوش.

حظك اليوم برج الحوت 29-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تجد تقدم أفكار جذابة حيث أن الفلك يعمل لصالحك.

حظك اليوم برج الحوت 29-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون في مقدمة الاهتمام حيث المشتري ونبتون والقمر في برجك ويجعلك ذلك فاتنا.