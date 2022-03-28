حظك اليوم برج الأسد الإثنين 28-3-2022 عاطفيا ومهنيا

العند والأنانية والغيرة الزائدة أبرز عيوب مولود برج الأسد، الذي كشفت خبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد حظك اليوم وتوقعات الفلك اليوم الإثنين الموافق 28 مارس الجاري، إذ أن هذا المولود بسبب الطبيعة التنافسية له وحبه للتحدي فإنّه قد يشعر بالغيرة عند رؤيته لنجاحات الغير أو عند رؤيته لشخص أكثر مهارة وموهبة منه.

كما لا يهتم مولود برج الأسد بتحصيل الأموال على الإطلاق، فهي لم تكن غاية بالنسبة له يحرص على الوصول إليها، ولكنها وسيلة للعيش فقط، كما أنه يحرص على لفت الانتباه للأشخاص المحيطين به دائما، ولا يحب أن يكون مغمورا دون أن يشيد به الآخرين، لذا نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج أنه ينبغي على مولود الأسد ألا يتعجل في الأمور ويجب أن تتأنّ في حكمك على الأشخاص.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وعاطفيا، إذا كنت متزوجًا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. لذلك يجب عليك الانتباه وتجنب الصدام حتى لا تخسر.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو، والفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو، والفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.