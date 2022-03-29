واشنطن: سنفرض مع حلفائنا الأوروبيين عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن عزمها فرض عقوبات إضافية كبيرة على روسيا، لكبح تنمية اقتصادها، احتجاجا على عمليتها العسكرية الأخيرة في أوكرانيا، وفقا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم».

الغرب يسعى لتقويض تطوير اقتصاد موسكو

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديمو، في خطاب سيلقيه في مؤتمر بلندن، إن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يصرون على اتخاذ خطوات جديدة في سلسلة العقوبات المفروضة على موسكو، لتقويض تطوير الاقتصاد الروسي، ردا على علميتها العسكرية.

وأضاف أديمو، بحسب "روسيا اليوم"، أن حلفاء الولايات المتحدة سيتناقشون خلال رحلته إلى أوروبا الجهود اللازمة للضغط على موسكو، والحد من مواردها المالية، إلى جانب سبل منع التفافها على العقوبات الدولية، والآليات المناسبة للتأثير على قطاعات رئيسية من اقتصادها.

تشديد الإجراءات العقابية لمنع موسكو من شراء الأسلحة

وأضاف نائب وزير الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستعمل على منع روسيا من شراء المعدات العسكرية، وذلك عقب تشديد الإجراءات العقابية المتخذة ضد صناعاتها الرئيسية والتي تستغلها في إبراز قوتها أو الالتفاف على العقوبات، مشددا في الوقت ذاته على مواصلة بلاده تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية إلى أوكرانيا.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في يومها الـ35 دون التوصل إلى حلول مناسبة أو تنازل أحد الطرفين عن أهدافه القتالية، أو حتى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وسط اتهامات متبادلة حول الجهة المعرقلة لإجراءات السلام والمفاوضات التي دخلت إلى مستواها الرابع، وهو ما قوبل بغضب أمريكي أوروبي.

وفرضت أمريكا والعديد من الدول الغربية، مزيد من العقوبات على الكرملين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب العديد من الشخصيات الروسية الهامة والمسؤولين الروس، والعشرات من رجال الأعمال المقربين من بوتين والمؤيدين للعملية العسكرية ، كما فرضت عقوبات على الاقتصاد الروسي، ما دفع موسكو أيضا إلى فرض مزيد من العقوبات على أمريكا وبعض الدول الأوروبية .