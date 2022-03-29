عاجل.. «الدفاع الروسية»: نعمل حاليا على تحرير إقليم دونباس

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مقتل نحو 600 من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأكد وزير الدفاع الروسي، أن أوكرانيا لم يعد لديها سلاح جوي، قائلا «سنرد على أي محاولة للناتو لإمداد أوكرانيا بالدفاعات الجوية».

روسيا: القوات الأوكرانية تضررت بشكل خطير نتيجة العمليات العسكرية

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية تضررت بشكل خطير نتيجة العمليات العسكرية، موضحة أن المرحلة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا حققت أهدافها.

وتابعت الدفاع الروسية، بأنّ العملية العسكرية الآن تركز على تحرير إقليم دونباس.