«تليمصر» أول تلفزيون ملون.. 20 بوصة بـ400 جنيه واحجز أولا

تظل السلع القديمة بطابعها الخاص، ذكرى محفورة في الأذهان، ويحرص الكثير على الاحتفاظ بها باعتبارها إرث تاريخي، ويتم استخدامها حاليًا في بعض الديكورات داخل المنازل أو المحلات والمطاعم والمتاحف أيضًا.

العلامات التجارية القديمة

العلامات التجارية التي تملأ الأسواق في الوقت الحالي، ليست وليدة القرن الحادي والعشرين، لكن معظمها ظهر وانتشر في القرن العشرين، ومن هنا يكون المدخل لمجموعة من الحلقات التي سنتناولها خلال شهر رمضان على صفحات «الوطن»، والبداية مع العلامة التجارية للأجهزة الكهربائية «تليمصر»، الشركة العربية للراديو والترانزستور والأجهزة الإلكترونية.

تلفزيون تليمصر N.E.C الملون

كانت من أهم الشركات في مجال صناعة الإلكترونيات بمصر، تأسست عام 1962 وكانت ملكًا للقطاع العام ثم بيعت عام 1996 مع بداية سياسات الخصخصة، وتم طرح 65% من أسهم الشركة للبيع، وظلت 25% من أسهمها ملكًا للشركة القابضة للصناعات الهندسية، بالإضافة إلى 10% ملكًا لاتحاد العاملين المساهمين.

ومن بين الأجهزة التي كانت تخرج من مصانع هذه الشركة، «تلفزيون تليمصر»، N.E.C وهو من أقدم أجهزة التلفزيون الملون، والذي عاصرته أجيال السبعينات والثمانينات، وكان في ذلك الوقت من يرغب في الحصول على التلفزيون الألوان، لابد وأن يقوم بالحجز، وتحدد الشركة له موعد لاستلام التلفزيون.

حجز التلفزيون عن طريق بنك القاهرة

وكان حجز أجهزة «تلفزيون تليمصر» N.E.C، يتم عن طريق بنك القاهرة، وفروعه في الداخل والخارج للأفراد والهيئات والنقابات والجمعيات.

سعر التلفزيون الملون 20 بوصة

وبالنظر إلى أسعار أجهزة «تلفزيون تليمصر» N.E.C، الملون 20 بوصة، في عام 1977 كان سعره 400 جنيه مصري، أو 535 دولارا، بالإضافة إلى 5 جنيهات أو 5 دولارات مصاريف إدارية.