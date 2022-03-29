أحمد زعيم يستقبل رمضان 2022 بأغنية «حب الله» باللحية

يستقبل المطرب والملحن أحمد زعيم، حلول شهر رمضان المقبل 2022، على طريقته الخاصة، إذ طرح عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، احتفالا بالشهر الكريم، أغنية جديدة بعنوان «حب الله»، على طريقة الفيديو كليب، إنتاج شرقي برودكشن.

أحمد زعيم يحتفل بقدوم شهر رمضان بأغنية "حب الله" احتفالا بشهر رمضان

وظهر أحمد زعيم، في الكليب بـ«لوك» جديد، إذ أطلق لحيته ويرتدي ملابس بيضاء تتناسب مع أجواء الأغنية وحلول الشهر الكريم.

أغنية «حب الله» من كلمات أحمد الشافعي، وألحان وغناء أحمد زعيم، وإنتاج شرقي برودكش، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، منتج منفذ فادي صبحي، وكوافير وليد أمين، استايلست نور هاشم، إشراف عام ميدو فؤاد، وإخراج أحمد حمدي.

وعلى جانب آخر، انتهى أحمد زعيم، مؤخرًا من تصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم «يا عراف» تجمعه بكل من المطرب أحمد سعد والتونسي نوردو، وهي من كلمات محمد الفقى وتوزيع توما وألحان زعيم.

آخر أعمال الملحن أحمد زعيم

يشار إلى أن آخر أعمال الملحن أحمد زعيم أغنية «قرصة تعبان»، مع المطرب لؤى من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم.

كان الزعيم طرح ألبومه الغنائي الأول بعنوان «أهو أهو»، العام قبل الماضي، وضم الألبوم 12 أغنية، تعاون به مع أيمن بهجت قمر، وتوما، وأيضا عمرو مصطفى ووليد سعد، ومحمد يحيى، ورامي جمال، وخالد عز، وإيهاب عبدالواحد.