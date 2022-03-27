ضبط 600 زجاجة زيت مخزنة بهدف الاحتكار وتحرير محاضر تموينية في دمياط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات واسعة على المخابز المدعمة والسياحية، للتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار، وكذلك متابعة الأسواق والمحال العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة، تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الحملات المشتركة، بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والصحة والجهات المختصة، للتأكد من جودة السلع المعروضة بالأسواق.

ضبط 600 زجاجة زيت داخل مخزن

وضُبطت 600 زجاجة زيت داخل مخزن بإحدى قرى مركز فارسكور، امتنع صاحبه عن البيع، منتظرا زيادة الأسعار، كما تم التحفظ على 10 كيلو جرامات أرز تباع بأزيد من السعر المقرر.

وتمكن رجال الرقابة التموينية بدمياط من تحرير 40 محضرا متنوعا، منها 3 محاضر ضد مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر لبيع السلع الغذائية الدقيق والأرز والسكر بأزيد من السعر، كما تم تحرير 3 محاضر عدم اعلان عن مخزن، كما تم تحرير 16 محضر عدم الاعلان عن أسعار، 10 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر عرض لحوم مكشوفة.

إحكام الرقابة التموينية

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أكدت على إحكام الرقابة على أماكن بيع اللحوم، حفاظا على صحة المواطنين، والتصدي لمحاولات تهريب السلع الأساسية خارج المحافظة.

كما وجهت محافظ دمياط، متابعة منظومة العمل بالمخابز، والتأكد من الالتزام بالمعايير والموازين المقررة، بالإضافة إلى تعديل مواعيد العمل بالمخابز؛ سواء بالفترات الصباحية أو الفترات الأخرى، موجهة بالعمل على زيادة الحصة من غاز البوتاجاز خلال الفترة القادمة بمحطتى تعبئة شطا ودمياط الجديدة، وتعزيز أرصدة المواد البترولية، وكذلك الرقابة على المستودعات، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الخاصة بأسطوانات الغاز، والتصدي لمحاولات التلاعب، مع المرور المستمر على البدالين التموينيين، للتأكد من استلام المواطنين للحصص الخاصة بهم، وفقا للأسعار المقررة.