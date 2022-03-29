الصفعة وسيلة النجوم للتعبير عن غضبهم «أحيانا».. ويل سميث ليس الأول

يلجأ الأشخاص للتعبير عن غضبهم بأكثر من طريقة، منهم من يختار الصمت ويراه الحل الأمثل للتصدي للغضب الذي يشعرون به، ومنهم من يلجأ إلى الابتعاد عن الآخرين حتى لا يتصرف بتهور، والبعض الآخر يلجأ للضرب لتفريغ شحنة الغضب هذه، مثلما فعل بعض نجوم الفن، وآخرهم الفنان العالمي ويل سميث مع كريس روك، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، في دورته الـ 94، والتي أُقيمت، أمس الإثنين، على مسرح «دولبي» في مدينة لوس أنجلوس.

ويل سميث يصفع كريس روك

بدأ الأمر عندما سخر الفنان الكوميدي كريس روك، من زوجة النجم العالمي ويل سميث، إثر ظهورها حليقة الشعر خلال الحفل، إذ قال ضاحكا إنها تنتظر تقديم الجزء الجديد من فيلم «G.I. Jane»، الذي يناقش قصة سيدة تحلق شعرها بعدما اتخذت قرار الانضمام إلى البحرية الأمريكية، وذلك في أثناء تقديمه إحدى فقرات الحفل.

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لتثير تلك السخرية غضب «سميث»، الذي صعد على المسرح وصفع «روك» على وجهه، وفي أثناء نزوله من على المسرح وجه إليه بعض السباب، ولكن في المقابل استطاع «روك»، أن يحافظ على هدوئه ويستكمل الحفل.

يوسف الخال

«سميث» لم يكن الوحيد الذي عبر عن غضبه بهذه الطريقه، إذ أن زوج الفنانة نيكول سابا، يوسف الخال، صفع مصورا صوره وزوجته، وسأله عن رأيه فيما فعله النجم العالمي ويل سميث في حفل الأوسكار.

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ولكن «الخال»، فاجئ المصور، بقوله «إحنا عايشين بالتنمر وبقينا متعودين عليه، بس لو الموضوع تعلق بحالة مرضية مش هسكت، عاوز تعرف هعمل إيه؟»، ثم صفعه بشكل مفاجئ.

عمر الشريف

الفنان عمر الشريف، صفع معجبة حاولت أن تلتقط معه صورا تذكارية خلال تواجده في مهرجان «تريبيكا» السينمائي بالدوحة، وانتشر الفيديو وتسبب في موجة كبيرة من الغضب.

أحمد سعد

انتشرت عدة تدوينات، في شهر يونيو 2021، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد باعتداء الفنان أحمد سعد، على شاب داخل بنزينة، وعندما انتشر الأمر وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، علق مصدر مقرب من «سعد»، بأنها مشكلة بسيطة وانتهت في لحظتها، وتم التصالح بين الطرفين دون تحرير أي محضر.