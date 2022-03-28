مجلس الذهب العالمي: 4 أسباب تدعم ارتفاع أسعاره في الشهور المقبلة

أكد مجلس الذهب العالمي، أن خطر التضخم المصحوب بالركود التضخمي زاد عالمياً بشكل كبير، وأن أوروبا معرضة لخطر أكبر من الولايات المتحدة، بسبب التعرض العالي لأسعار السلع المرتفعة والمركز الاقتصادي الأضعف، فمنذ بداية العام وحتى تاريخه، كان أداء الذهب جيدًا، لكن تغير الوضع مع الحرب الروسية الأوكرانية وإذا انتشر التضخم المصحوب بالركود على نطاق واسع، فقد يوفر مزيدًا من الدعم للذهب باعتباره عامل التنويع والتحوط من المخاطر.

المخاطر الاقتصادية تبدو أكثر حدة عالمياً

في مذكرة بحثية لمحللي الذهب في المجلس العالمي، جوهان بالمبيرج، وكريشان جوبول، فإن المخاطر الاقتصادية تبدو أكثر حدة عالمياً، لا سيما في أوروبا، حيث تباطأ نمو المعروض النقدي بشكل ملحوظ، وهو في كثير من الأحيان نذير موثوق به لضعف الثقة في الأعمال التجارية والنشاط، وقد تفاقم هذا الأمر بسبب الأزمة الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغاز الطبيعي.

أضاف بالمبيرج وكريشان أنه في الولايات المتحدة، سجل التضخم أرقامًا قياسية متتالية على مدى عدة عقود، كما أن منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية ينذر بالخطر، وثقة المستهلك عند أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، وإذا استمرت الظروف الحالية، فسوف يرتفع خطر حدوث ضغط تضخمي مصحوب بركود اقتصادي ماديًا.

الأزمة الأوكرانية أضفت المزيد من الاهتمام على التحوط بالذهب

وأوضحت المذكرة البحثية، أن الأزمة الأوكرانية بلا شك أضفت المزيد من الاهتمام على التحوط بالذهب، وما قد يفيد الذهب أيضًا هو الأداء الباهت للسندات، التي انخفضت منذ بداية العام بنسبة 6% حتى الآن، وقد خلصت إلى أن هناك أربع عوامل داعمة لارتفاع أسعار الذهب في الوقت الحالي، مثل ضعف الأسهم، والمخاطر الجيوسياسية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم المرتفع، إلى جانب ضعف السندات مزيدًا من الدعم، والتاريخ يشير إلى أن هذه الظروف قد تكون أفضل بالنسبة للذهب.