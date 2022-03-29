إنقاذ فتاة من حريق في شقة بسيدي بشر بسبب تسرب غاز

نجح رجال حي المنتزه أول في الإسكندرية، في إنقاذ فتاة من داخل حريق شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر شرقا، بعدما اندلعت النيران بها نتيجة تسريب الغاز.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن موظفي الحي أنقذوا فتاة من حريق اندلع بشقة سكنية في منطقة سيدي بشر أمام ديوان الحي شرق الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وأضافت رئيس الحي، بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الحريق اندلع نتيجة تسرب الغاز داخل الشقة؛ ما أدى إلى تفحم محتوياتها، مشيرة إلى إبلاغ طوارئ شركتي الغاز والكهرباء لقطع الوصلات.

تفاصيل حريق شقة سكنية

كان قسم شرطة المنتزه أول، تلقى بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة أمام ديوان حي المنتزه أول بجوار مدرسة الفريق علي جاد الابتدائية، وانتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق هائل بشقة سكنية بالطابق الخامس والأخير بعقار ملاصق للمدرسة، ما أدى إلى تدمير محتويات الشقة بالكامل وتصاعد ألسنة النيران والدخان.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

جرى السيطرة على الحريق بواسطة 3 سيارات إطفاء، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وشهدت الإسكندرية عددًا من الحرائق في الآونة الأخيرة، لعل أبرزها حريق منطقة خورشيد، الذي أدى إلى مصرع 3 أطفال من عمر 6 إلى 9 سنوات منذ عدة أيام.