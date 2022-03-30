قنوات عرض مسلسل «المشوار» لمحمد رمضان بدراما رمضان 2022

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن قنوات عرض مسلسل «المشوار» الذي يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني القادم 2022، وذلك بعد تصدره التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح البرومو التشويقي الأول للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل «المشوار»

يعرض مسلسل المشوار حصريًا على شاشة قنوات DMC، خلال أيام شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch It الإلكترونية.

البرومو الرسمي للمسلسل

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت البرومو الرسمي للعمل خلال الساعات الماضية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع المشاهد الخاصة بالبرومو، الذي وشهد البرومو مواجهة الفنان محمد رمضان ودينا الشربيني العديد من الأزمات خلال حياتهما معًا ومحاولتهما الهرب مما يطارهما.

أحداث مسلسل «المشوار»

حيث تدور أحداث المسلسل حول ورد وماهر وهما زوجان يعانيان من العديد من المشكلات، ويحاولان حل تلك المشاكل مع ابنهما «رحيم»، حيث يعملان في إحدى شركات الملاحة بالإسكندرية باليومية.

أبطال مسلسل «المشوار»

يضم مسلسل «المشوار» مجموعة من الفنانين وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد كمال، بيومي فؤاد، ندى موسى، عمرو عبدالجليل، محمود الليثي، محمد عبده، حنان يوسف، سامى مغاورى، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مشاركته في مسلسل «موسى»، الذي عرض رمضان الماضي 2021، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وهم: سمية الخشاب، رياض الخولى، سيد رجب، عبير صبرى، صبرى فواز، هبة مجدى، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، ضياء عبد الخالق، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.