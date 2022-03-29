توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة وشوائب عالقة

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، التي تبدأ من غد الأربعاء 30 مارس، حتى الجمعة 1 أبريل المقبل، إذ يسود خلال أول يومين، شبورة صباحية حتى الساعة الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فيما يسود طقس الجمعة 1 أبريل والسبت 2 أبريل شوائب عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود نشاط رياح السبت على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 30 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 31 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 1 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.