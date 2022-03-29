عبدالغفار: ليست هناك قاعدة ملزمة بالتكليف.. وكل طبيب يريد العمل بجوار بيته

أكد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، أن الوزارة تعمل حاليا، على إعداد روية متكاملة بشأن تكليف الأطباء والصيادلة، مضيفا أننا نبحث حاليا، قرارات تكليف الأطباء، وذلك من خلال الاستماع إلى الأطباء ونقابة الأطباء لتطويع أية ضوابط.

عبد الغفار: نحن بحاجة ماسة إلى مقترحات لحسم ملف تكليف الأطباء

وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم، إننا بحاجة ماسة إلى مقترحات، لحسم ملف تكليف الأطباء على مستوى المحافظات المختلفة لمدة السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف عبد الغفار، نحن بحاجة إلى توافق بين احتياجات الوزارة وفقا للمواقع الجغرافية، لا سيما في ظل وجود نقص عددي في الأطياء ببعض مديريات الصحة بالمحافظات، موضحا «كل الناس لديهم ظروف ومنقدرش نقبل كل طلبات خريجى التكليف، بأنهم يشتغلوا جنب بيتهم».

15 ألف صيدلي يتخرجون سنويا

وأوضح القائم بأعمال وزير الصحة، إلى وجود زيادة كبيرة فى عدد خريجي كلية الصيدلة، مقارنة ببعض التخصصات في مجالات الطب الأخرى.

وقال: «لدينا 15 ألف صيدلي يتخرجون سنويا من الكليات، ومن الممكن زيادة الرقم خلال الفترة المقبلة، كما يوجد 300 طبيب على كرسي أسنان وللأسف مش بيشتغلوا.. وهناك صيدليات داخل قطاعات بالمحافظات بها 80 صيدليا، رغم أن العمل لا يحتاج سوى عدد 2 أو 3 صيادلة».

عبد الغفار:هل هناك قاعدة تقول إن كل الخريجين يتم تكليفهم؟

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار، على وجود نقص ببعض الأماكن بالمحافظات المختلفة، تعاني نقصا شديدا، سواء بالنسبة للأطباء أو الصيادلة، وهذه مشكلة كبيرة، لا سيما أن كل طبيب عايز يشتغل جنب بيته.

وتساءل قائلا: هل هناك قاعدة تقول إن كل الخريجين يتم تكليفهم؟ هذا أمر صعب.. وبالتالى لا بد من إعداد دراسة في هذا الشأن.