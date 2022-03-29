رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. خطوة بخطوة

يرغب الكثير من المواطنين في الاستعلام عن حالة طلب الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان الاجتماعي والمتمثلة في الشقق التي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للجميع، لذا تستعرض «الوطن» رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي تسهيلا على المواطنين.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ويستطيع مختلف المواطنين الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال استخدام الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب، وذلك عن طريق الدخول عبر الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وتوضح «الوطن» كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق الرقم القومي في عدة خطوات يجب أن يتبعها المواطنين، وهي كالتالي:

1 - يجب على أي مواطن في البداية أن يقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طريق الضغط على الرابط التالي.

2 - فور الدخول على الموقع، تظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

3 - الضغط في الخطوة التالية على أيقونة باسم «استعلام عن حالة الطلب».

4 - تظهر بعدها الصفحة الخاصة بالاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي.

5 - يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بداية من كتابة الرقم القومي وهو ما يتكون من عدد 14 رقماً.

6 - يتم كتابة الرقم السري المتعلق بالحساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

7 - يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة الأخرى.

8 - في النهاية وفي الخطوة الأخيرة يتم الضغط على أيقونة باسم «تسجيل الدخول».

9 - تظهر في النهاية حالة الطلب الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي.