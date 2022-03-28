للحاجزين الراغبين فى الاستفسار.. 8 طرق للتواصل مع «الإسكان الاجتماعي»

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا من الطرق التي تتيح لحاجزي الوحدات السكنية، إمكانية التواصل مع الصندوق، لإرسال الاستفسارات والشكاوى التي تقابلهم، أثناء عمليات الحجز الإلكتروني، تسهيلا على المواطنين عملية الرد على استفساراتهم.

ويشهد موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الإلكتروني، خلال هذه الأيام، عمليات حجز وحدات الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة)، داخل عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز، وقاموا بعملية التسجيل الإلكتروني، ورفع مستندات الحجز، على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 8 طرق للتواصل مع «الإسكان الاجتماعى»، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

8 طرق للتواصل مع «الإسكان الاجتماعى»

1- يمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى، من خلال متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي http://www.facebook.com/shmffeg.

2- متابعة الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي https://www.youtube.com/shmffeg.

3- متابعة الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg.

4- متابعة الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg.

5- يمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى، من خلال متابعة الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg.

6- من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول.

7- من خلال الاتصال على رقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا: 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

8- من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.