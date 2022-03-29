هدايا وأدوات كهربائية ومبالغ مالية لـ«5 عرائس» يتيمات في كفر الشيخ

يشهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غدًا انطلاق احتفالات يوم اليتيم بحديقة صنعاء، لإدخال الفرحة والبهجة والسرور على الأطفال الأيتام، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيد اليتيم.

وصرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه غدًا الساعة 11 صباحا، بحضور المحافظ والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، تستقبل حديقة صنعاء غدًا الأربعاء، الأطفال الأيتام، وفور وصولهم سوف يتم توزيع ملابس جديدة، ووجبات جافة عليهم وبعد الظهيرة يتم توزيع وجبات ساخنة والمياه والعصائر فضلاً عن عدد من الفقرات الغنائية والموسيقية والوطنية والترفيهية والشعبية وتوزيع الألعاب عليهم وإتاحة جميع العاب المدينة أمام الأطفال ليستمتعوا بها.

تسليم 5 عرائس مبالغ نقدية وهدايا عينية

وأوضح «شعبان» تكريم الطلبة الأيتام المتفوقين علميًا والأمهات المثاليات، بالإضافة إلى تسليم 5 عرائس يتيمات مبالغ نقدية وهدايا عينية، وتحتفل جمعية الأورمان بيوم اليتيم في شهر إبريل من كل عام لصالح الأطفال الأيتام ممن فقدوا ذويهم، ويهدف الاحتفال إلى تقديم هدايا عينية ومادية لهم فضلا عن إسعادهم بفقرات غنائية خاصة بهم.

هدايا وأدوات كهربائية للمساهمة في تكاليف الزواج

أشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى استمرار الاحتفالات التي بدأت قبل أعوام كثيرة، إذ تساهم الجمعية في الاحتفال بيوم اليتيم وزواج البنات اليتيمات، حيث تمنحهن هدايا وأدوات كهربائية وشيك به مبلغًا من المال، وذلك للمساهمة في تكاليف الزواج وبناء أسرة سعيدة ومن منطلق واجبها نحوهن ، حيث يكون الاحتفال مميزا.