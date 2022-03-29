مؤلف «ملف سري»: تواجدي في موسم رمضان بمثابة حلم طال انتظاره

يخوض الكاتب الشاب محمود حجاج، تجربة جديدة تعد الأولى في دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل «ملف سري»، بطولة الفنان هاني سلامة، بينما سبق وشارك في تجارب فنية سابقة، مثل «الأب الروحي» بجزأيه الأول والثاني، وثلاثيات «مدرسة الحب» وبرنامج «الفرنجة» وغيرها.

محمود حجاج: أنا حققت أحد أحلامي

وأعرب الكاتب محمود حجاج في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادته البالغة بمُشاركته في موسم دراما رمضان، لأول مرة، من خلال مسلسل «ملف سري»، بطولة الفنان هاني سلامة، قائلًا: «أنا حققت أحد أحلامي، بهذا التواجد الرمضاني».

سبب الاعتذار عن مسلسلات خارج الموسم الرمضاني

وأشار مؤلف «ملف سري»، إلى أنه كان يتعاقد على مسلسلات درامية، طوال الـ4 سنوات الماضية، بشأنّ عرضها في موسم رمضان، لكنها كانت تتوقف لظروف خارجة عن إرادته، متابعًا: «كنت متمسكًا بتقديم مشروع درامي في رمضان، ولم أصاب بيأس إطلاقًا خلال توقف العمل، والدليل أنني كنت أتلقى عروضًا كثيرة وضخمة لتقديم مسلسلات خارج رمضان أو خاصة بالمنصات الرقمية، إلا أنني كنت أعتذر عنها جميعها، حيث إنني أرغب في المشاركة بموسم رمضان، فهو حلم من أحلامي المؤجلة منذ صغري، وكان تحدّ كبيرًا بالنسبة لي».

وقال: «منذ أنّ كان عمري 12 عامًا، حلمت أنّ يكون لي مسلسلًا في رمضان، فكنت مُغرمًا بالكتابة منذ ذلك الحين، وكان هدفي وقتها أنّ يُعرض لي عملًا من تأليفي في هذا الشهر الكريم»، مؤكدًا أنه لم يتخوف من المنافسة «هذا الأمر لم يشغل بالي كثيرًا، فالأهم أنني أقدم عملًا يُرضيني وأنّ يكون عملاً محترماً.. المُنافسة يكون لها أحيانًا حسابات أخرى أنا بعيد عنها».

وأضاف محمود حجاج، «أنا راضٍ عن المسلسل في كل الأحوال، وأنتظر رد فعل الجمهور، لكن سعدت بآراء فعل أبطال المسلسل، أصحاب الخبرات الفنية الطويلة، حيث يقولون لي: أنت عندك لغة مختلفة تمامًا.. أنت كاتب مُبدع.. أنت عندك حوار مختلف وطريقة كتابة ليست موجودة في الدراما.. وأنّ النص الذي كتبته أهم ورق اطلعوا عليه في السنوات الأخيرة، لذلك أتمنى أنّ ينال العمل إعجاب الجمهور».

أبطال وأحداث مسلسل «ملف سري»

أحداث العمل تدور في عام 2013، وما شهدته البلاد من حالة انفلات أمني، مرورًا بأحداث عديدة يتناولها المسلسل بشكل واقعي.

«ملف سري» من بطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، إدوارد، مادلين طبر، نضال الشافعي، كارولين عزمي، شيرين، قصة وسيناريو محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.