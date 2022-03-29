أحمد عنان يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «دايما عامر»

أعرب الفنان الشاب أحمد عنان، عن سعادته البالغة بالتعاون مع المخرج مجدي الهواري والفنان مصطفى شعبان، لأول مرة من خلال مسلسل «دايما عامر»، الذي يجمع عددًا من النجوم، مثل صلاح عبد الله، ولبلبة ومحمد ثروت.

مجدي الهواري رشحني للمُشاركة في مسلسل دايما عامر

وقال أحمد عنان، لـ«الوطن»، إنّ ترشيحه لمسلسل دايما عامر جاء من قِبل مجدي الهواري، وجاء اختياره لتجسيد الطالب «يوسف» والمسؤول عن فرقة المسرح داخل المدرسة، وتجمعه علاقة عاطفية مع إحدى الطالبات التي تواجه مُشكلة ما، متابعًا: «الموضوع لايت كوميدي خفيف ولذيذ، ولم ألعب أدوارًا فنية في هذه المنطقة الدرامية منذ وقتٍ طويل».

تدربت على الرقص مع عمرو باتريك مصمم الدراما الحركية

وكشف عن فترة التحضير والاستعداد للدور، موضحًا أنه تدرب على الرقص مع عمرو باتريك، مصمم الدراما الحركية والرقص المعاصر.

وأشار إلى أنّ «دايما عامر» يُناقش قضية اجتماعية مهمة تتعلق بالعنصرية والطبقية بين الطلبة في مدارس الناشيونال والإنترناشيونال، حيث إنّ المسلسل يعمل على توعية وتثقيف الأجيال الجديدة بعدم التعامل بطبقية فالجميع سواسية ولا تفرقة بين طفلٍ وآخر، فالكل له نفس الحقوق، موضحًا أنّ العمل يُخاطب الجمهور بمختلف الفئات والأعمار.

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل «دايما عامر»، من بطولة عدد من النجوم، على رأسهم مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، ومن تأليف مايكل عادل، وأيمن سليم، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.