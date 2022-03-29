صلاح عبد الله عن قضايا «دايما عامر»: مش بندي محاضرات للناس

قال الفنان صلاح عبد الله، إن «دايمًا عامر»، الذي يدخل به ماراثون مسلسلات رمضان 2022، ستشهد أحداثه مفارقات غريبة أحيانًا، و«دمها خفيف» أحيانًا أخرى، مشيرًا إلى أن المسلسل يضم مجموعة من الشباب بمثابة «اكتشاف حقيقي»، ويعيشون صراعات فيما بينهم، بخلاف نجوم العمل: «الأمر الذي يجعل المشاهد أوقاتًا يضحك كثيرًا، وأوقات أخرى يتلهف لمعرفة ما الذي سيحدث بعد ذلك؟».

أبطال مسلسل «دايما عامر»

مسلسل دايمًا عامر، بطولة مصطفى شعبان، صلاح عبد الله، لبلبة، نضال الشافعي، عمرو عبد الجليل، أحمد الشامي، محمد محمود، محمد ثروت، كريم عفيفي، سما إبراهيم، سينتيا خليفة، وعدد من النجوم الشباب، ومن تأليف ورشة كتابة، وإخراج مجدي الهواري.

مسلسل اجتماعي كوميدي

عن فكرة طرح قضية مثل التعليم في موسم مسلسلات رمضان، قال صلاح عبد الله، في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا شخصيًا تطرقت لهذا الموضوع مع المخرج مجدي الهواري، عندما قرأت السيناريو والحوار، وكذلك خلال التصوير، إزاي في وجود مسلسلات رمضان والتي تتنوع مابين الأكشن والكوميديا وغيره، يتم طرح قضية مهمة زي التعليم؟ وكان السؤال إزاي تشد الناس وتجذب انتباههم، خصوصًا أنه ملف حيوي يدخل في نطاق اهتمامات البيوت المصرية».

وأضاف: «بالتالي المعالجة الفنية هنا فرضت نفسها، من خلال تقديم الفكرة بشكل خفيف كوميدي»، متابعا: «إحنا مش بندي محاضرات للناس، أو نُمثل بنظام أفعل أو لا تفعل، لكن نقدم دراما فيها صراع وتصاعد في الأحداث، وتوليفة فيها كوميديا تخطفك، دون أن يتسلل الملل لقلوب المشاهدين».

وأشار عبد الله، إلى أنه من الأزمات التي يتطرق لها المسلسل، مشكلات السوشيال ميديا «هل هى بناءة أم هدامة؟»، بخلاف إننا كثيرًا بـ«نضحك على مشاكلنا، ونقديمها بشكل حلو، لأن المصري خصوصًا معروف عنه إنه ابن نكتة، ومحب للحياة».