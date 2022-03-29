أعمال درامية جمعت مصطفى شعبان وصلاح عبدالله قبل «دايما عامر»

يجتمع الفنان مصطفى شعبان وصلاح عبدالله، في ثالث تعاون فني بينهما من خلال مسلسل دايما عامر، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية، عن طريق طرح قضية التعليم وأزمات الطلاب في المدارس.

وتستعرض «الوطن» الأعمال الدرامية التي جمعت بين مصطفى شعبان وصلاح عبدالله، خلال السطور التالية:

مسلسل أبو البنات

التقى مصطفى شعبان، وصلاح عبدالله، عام 2016، في مسلسل أبو البنات، الذي جسد خلاله الأول شخصية «فارس»، وهو رجل أعمال وأب لثلاث فتيات، فيما جسد الثاني دور «سيد الرازي»، الرجل الشرير الذي يتعمد إيذاء كل من حوله، ويسعى لتدبير المكائد لـ فارس وكل من يتعامل معه.

وشارك في بطولة المسلسل علا غانم، إدوارد، عبدالرحمن أبوزهرة، سميرة عبدالعزيز، صوفينار، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل اللهم إني صايم

ظهر صلاح عبدالله، عام 2017، كضيف شرف في مسلسل اللهم إني صايم مع مصطفى شعبان، الذي يجسد شخصية «علي» ويتعرض لكثير من الأزمات والمشاكل بالتزامن مع شهر رمضان وقراره الالتزام بالصيام.

المسلسل بطولة ماجدة زكي، ريم مصطفى، وفاء صادق، مي نورالشريف، ندى موسى، فراس سعيد، سليمان عيد، خالد عليش، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أكرم فريد.

مسلسل دايما عامر

ويلتقي النجمان مجددًا في 2022 من خلال مسلسل دايما عامر، الذي يعرض في ماراثون مسلسلات رمضان الشهر المقبل، وتدور أحداثه حول مستر عامر عبدالرازق الذي يعمل مشرفا اجتماعيا في إحدى المدارس التي تضم قسمي ناشونال وانترناشونال، ويقع طلابها في مأزق بسبب المشكلات التي تدب بينهم.

ويشارك في بطولة المسلسل نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، لبلبة، كريم عفيفي، محمد ثروت، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، ميرنا نورالدين، سما إبراهيم، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، إخراج مجدي الهواري.