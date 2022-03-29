رامي رضوان: أحرص على ممارسة الرياضة لمدة ساعتين يوميا

تحدث الإعلامي رامي رضوان، عن هواياته وطبيعة يومه بعيدًا عن العمل الإعلامي، لا سيما خلال فترة الإجازة من برنامج «مساء dmc»، قائلًا: «للأسف أغلب وقتي للعمل، فالبرنامج يلتهم غالبية الوقت، باستثناء فترة الصباح، أحرص على ممارسة الرياضة لمدة ساعتين تقريباً، وأسعى للتنقل من رياضة لأخرى».

كنت ألعب كرة قدم حتى وقت قريب

وقال رامي رضوان، خلال حواره مع «الوطن»: «في البداية كنت ألعب كرة قدم حتى وقت قريب، لكن لضيق الوقت وانشغال باقي الفريق في أعمالهم ووجود صعوبة في التجمع إلا قليلاً، أصبحت أمارس رياضة التنس، وأعتبرها لعبة ممتعة جداً، وبجانب كل ذلك أداوم على القراءة طوال الوقت، فأطلع على مجالات وموضوعات جديدة حتى وإن كانت بعيدة عن العمل الإعلامي».

تجربة اختبارات الأهلي

وأشار رامي رضوان، إلى تجربته في احتراف كرة القدم، خلال فترة طفولته، قائلًا: «في الحقيقة سبق لي وخُضت هذه التجربة مرة وحيدة، فقد اشتركت في اختبارات النادي الأهلي ولم أوفق فيها، وقررت عدم تكرارها مُجدداً، لأنها كانت تجربة دمها تقيل، وذلك بسبب الأجواء الخاصة بالاختبارات، فلم تكن مريحة بالنسبة لي إطلاقاً».

وحرص رامي رضوان، على الرد على الانتقادات التي تُوجه له، بأنه دخل المجال الإعلامي عن طريق الواسطة، قائلًا: «أي حد بيدعي إني اشتغلت في المجال الإعلامي بالواسطة، يطلعلي الواسطة ويقولى فلان هو اللي مشغلك في المكان الفلانى، فهناك قطاع من الجمهور يرى ما أنت عليه الآن لكن لا يرى كيف كانت الرحلة كاملة؟»