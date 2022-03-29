الإعدام شنقا لأب هتك عرض ابنته بالمرج.. هددها بالسلاح وعاشرها

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة سائق بالإعدام شنقاً، لإدانته بهتك عرض ابنته رغمًا عنها بمنطقة المرج، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبد الرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي، وعبد الله أبو ضيف.

الإعدام شنقًا لمتهم هتك عرض ابنته

وأفادت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 29240 لسنة 2021 جنايات المرج، والمقيدة برقم 3489 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهم «شريف.ن،48 عامًا، سائق»، في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة المرج، واقع نجلته المجنى عليها الطفلة «س.ش»، بغير رضاها وتهديد وذلك بأن طرحها على فراشه وحسر عنها ملابسها كاشفاً جسدها ولامس جسدها بالكامل، إذ أنها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة.

والدة المجنى عليها

وقالت والدة المجني عليها أمام النيابة العامة، إنها وعلى أثر إعياء نجلتها المجني عليها صاحبتها لمستشفى الدمرداش، فتبين حملها ووضعت رضيعتها.

وجاء في تحريات المباحث، أنه بناء على شكوى المجني عليها أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ومعاشرتها جنسيًا كرهًا عنها مما نتج عنه حملها منه ووضعها لرضيعتها.

تقرير الطب الشرعي

وأثبت تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليها ثيب، وبها جرح مخيط بغرز جراحية على غرار تلك الناشئة عن الولادة الطبيعية، وكما ثبت من تحليل البصمة الوراثية لرضيعتها أنها تتشارك مناصفة في جميع المواقع الوراثية لبصمة الحمض النووي DNA المستخلص من دماء المتهم والمجنى عليها.