«تعليم كفر الشيخ» تكرم الطلاب الفائزين بمسابقة البيولوجيا التخليقية

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، لحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، في مسابقة البيولوجيا التخليقية، متمنياً لهم المزيد من التفوق.

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الطلاب المخترعين ويحثهم على الجهد

وكرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب المتفوقين وهم: «نهاد محمد بهجت، وآية رمضان عبد الفتاح»، لحصول مشروعهما على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المجال الطبي، «الحساس الطبي في اكتشاف سرطان المبيضBiosensor»، كما قام بتكريم الطلاب «مصطفى أحمد مصطفى، ومحمد أحمد علي خليل، وعمرعبدالناصر منيس، ومروان عمرو كمال، ومحمد ياسر الديب»، الحاصلين على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مجال البيئة.

تكريم مشرفة مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ

وكرم وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتورة حسنة مالك الشيخ، المشرفة على طلاب مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ، لجهودها المميزة ومتابعتها الدؤوبة لهم، موصياً الطلاب بضرورة استكمال الخطى في هذا المسار المميز، الذي يحقق آمال أمة وطموحات جيل يسعى ليتبوأ مكانته التي يستحقها بين الأمم، مؤكداً أنه لا سبيل للرقي والتقدم إلا بتلك المشاريع والأبحاث العلمية، التي ترنو لمستقبل مشرق لكم ولوطننا مصر الحبيبة.

ويحرص وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على تكريم الطلاب المتفوقين والذين يحصلون على مراكز متقدمة في مختلف المسابقات.