إحالة مدير مدرسة ومسؤولين للتحقيق وتكريم سيدتين بـ«تعليم كفر الشيخ»

قرر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إحالة مدير مدرسة «النوايجة» الابتدائية، التابعه لإدارة دسوق التعليمية، وطاقم الإشراف ومسئولي أمن البوابة، للتحقيق أمام الشؤون القانونية، لعدم الانضباط داخل المدرسة.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمدرسة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومناقشة الطلاب فيما درسوه من موضوعات، والاطمئنان على مستواهم التعليمي، وممارسة الأنشطة المتعددة، وتفقد المكتبة والمعمل ودورات المياه، ومتابعة مستوى النظافة.

وكيل وزارة التعليم يناقش التلاميذ في مواد الدراسة

وناقش وكيل الوزارة التلاميذ فيما درسوه من موضوعات في عدد من المواد الدراسية، مشيداً بمستواهم التعليمي، موجهاً الشكر لعدد من المعلمين، وقرر إحالة عدد من المسئولين للتحقيق، لعدم انتظام العملية التعليمية.

كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بتكريم سيدتين من العاملين في التربية والتعليم، مقدماً لهما درع التميز وباقة ورد وشهادة تقدير، مصحوبة بأسمى آيات الشكر والتقدير.

تكريم الأم المثالية ومديرة مدرسة

حيث جرى تكريم السيدة «رباب عبد الحي عبد الحافظ»، الأم المثالية على مستوى محافظة كفر الشيخ، والسادسة على مستوى الجمهورية، حيث استمع وكيل وزارة التربية والتعليم إلى قصة كفاحها، والتي تمثلت في تحملها عبء تربية أبنائها بعد وفاة زوجها، منذ أكثر من 10 سنوات.

كما كرم وكيل الوزارة السيدة «نشأت أحمد خميس»، مديرة مدرسة سيدي سالم التجارية، التي توصف بأنها «أيقونة تفوق وتميز التعليم الفني»، بعدما استطاعت أن تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في عدد من المسابقات، ونالت حب وتقدير واحترام جميع من تعامل معها، من طلاب ومعلمين ومسؤولين.

يذكر أن وكيل تعليم كفر الشيخ يكثف من جولاته المفاجئة على المدارس، لتحقيق الانضباط بها خلال العملية التعليمية.