وكيل «تعليم كفر الشيخ» يفاجئ مدرسة دسوق الفكرية في جولة ليلية

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة التربية الفكرية والإعداد المهني بمدينة دسوق، في جولة ليلية مساء اليوم الاثنين، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب بالمدرسة، والوجبات التي تقدم لهم، ومستوى نظافة المدرسة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ غرف الإعاشة وحجرات إقامة الطلاب، وتفقد مطبخ المدرسة والملعب، وأثنى على خالد القرضاوي، مدير المدرسة، ومشرفي المبيت، كما اطمأن على وسائل الأمان بالمدرسة.

«عبد الله» يدير حواراً مع الطلاب ليطمئن على حسن معاملتهم

وأدار وكيل الوزارة جلسة حوارية مع الطلاب بالمدرسة الفكرية، واطمأن على حسن معاملة المعلمين ومدير المدرسة والمشرفين لهم، والعناية بهم، كما اطمأن على مستوى النظافة بغرف الإعاشة، وغرف الإقامة، ونظافة الأسرة، كما اطمأن على مستوى النظافة بالمطبخ ودورات المياه.

«عبد الله» يوجه إدارة المدرسة باكتشاف المواهب

واستمع «عبد الله» لعدد من الموهوبين من الطلاب في عدد من المجالات، مشيداً بأدائهم، مؤكداً أنه سيكون في تواصل مستمر بهم، و سيكرر زيارته لهم، للاطمئنان عليهم، وتكريم المتميزين، موجها إدارة المدرسة والمشرفين، باكتشاف المواهب، والاهتمام بجميع الأطفال، لأنهم يستحقون كل أوجه الرعاية.

واعتاد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على مفاجئة المدارس، خاصةً المدارس المتخصصة كمدرسة النور للمكفوفين والمدارس الفكرية، التي يبيت فيها التلاميذ والطلاب، للاطمئنان على أحوالهم المعيشية، وتوفير الرعاية لهم، وانضباط المشرفين والمديرين وتواجدهم على رأس عملهم خلال نوباتجياتهم.