«تعليم كفر الشيخ»: لجنة لإجراء مقابلات التجديد لـ141 وكيل مدرسة

ترأس محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية لعدد من المتقدمين لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة، لمن سبق تكليفهم بلجنة الموارد البشرية سابقاً، بإجمالي 141 وكيل مدرسة بجميع الإدارات التعليمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مقابلات شخصية لمهام الوظيفة

وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ، في بيان صحفي صدر عن مديرية التربية والتعليم اليوم السبت، أن المحافظ، اللواء جمال نور الدين، أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية، وإجراء عدد من المقابلات الشخصية معهم، وذلك من خلال لجنة تضم في تم تشكيلها 9 أعضاء من القيادات التعليمية بالمديرية، ومجلس الآباء، ونقابة المعلمين، والشخصيات العامة، وذلك لاختيار أفضل العناصر لتولي تلك المهام، بما يصب في صالح التلاميذ بتلك المدارس.

الكفاءة عنوان شغل الوظيفة

وأشار اللواء جمال نور الدين، في تصريحات سابقة، إلى أن شروط شغل أي وظيفة على مستوي الإقليم، سواء بالمجالس المحلية، أو بالقطاعات الحكومية المختلفة، وداخل نطاق التربية والتعليم، الحقل التربوي الأول للتلاميذ، والتي يجب أن يكون المتقدم لشغل الوظائف القيادية على درجة عالية من فنون القيادة، من أجل نجاح المؤسسة التعليمية .