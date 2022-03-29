خبير شؤون عربية: مصر حريصة على إيجاد حلول دستورية في ليبيا

قال الدكتور حامد فارس، الخبير في الشؤون العربية، إن مصر لها دور ريادي في تهدئة الأمور داخل ليبيا ودعم استقرار العملية الديمقراطية التي كان مقرر إجراء الانتخابات الرئاسية فيها نهاية ديسمبر الماضي، ولكن بسبب عدم إجراء مصالحة لم تتم.

حرص مصر على الصلح بين الفرقاء الليبيين

وأضاف حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» المذاع مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر حريصة على إيجاد حلول دستورية تجري عليها الانتخابات في ليبيا من أجل التنمية السياسية هناك.

دور مصر في ليبيا

وأوضح الخبير في الشؤون العربية، أن القاهرة تسعى لإيجاد أرضية مشتركة بين الفرقاء الليبيين لأنها منفحتة على الأطراف في ليبيا وقد نظمت مؤتمر مصر وليبيا مصير واحد من قبل، بجانب الزيارات المستمرة من المسؤولين المصريين لحل الأزمة، مؤكدا ضرورة وجود توافق داخلي في ليبيا، مشيرا إلى أن مصر تعرف مواطن الضعف في الجانب الليبي وتحاول حلها لأن المشهد معقد.

العلاقات بين مصر وقطر

في سياق متصل، قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن وزير المالية القطري ووزير الأمن حضر لمصر للقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية ومدير المخابرات لأن العلاقات ليست عدائية كاملة أو صداقة كاملة لأن هناك مصالح وتفاهمات خاصة في ظل وجود تاريخ مشترك بين البلدين.