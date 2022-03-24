مصادر بالبرلس: انتشال جثث 3 صيادين غرقوا أمام ليبيا بينهم أب وابنه

أكد صيادون في مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ أن قوات خفر السواحل الليبية تمكنت من انتشال جثث 3 صيادين من أبناء المحافظة، كانوا ضمن طاقم مركب صيد تعرض للغرق أمام سواحل ليبيا منذ 5 أيام، بعد عملية بحث مكثفة على مدار الأيام الماضية، عن المركب الذي غرق بالقرب من ميناء «زيليتن» غرب ليبيا.

وقال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إن قوات خفر السواحل الليبية تمكنت من العثور على قارب الصيد الذي تعرض للغرق أثناء رحلة صيد في مياه البحر الأبيض المتوسط، وانتشال جثث 3 صيادين من أفراد طاقم المركب، من بينهم أب وابنه.

الكشف عن هوية 3 صيادين مصريين غرقوا أمام ليبيا

وأشار «شرابي» إلى أنه تلقى اتصالاً من أحد الصيادين المصريين العاملين في ليبيا، قبل قليل، يفيد بأن قوات خفر السواحل الليبية انتشلت جثث الصيادين الثلاثة خلال الساعات الأولى من مساء اليوم الخميس، وهم «صلاح محمد»، ونجله «محمد صلاح»، و«إبراهيم عبد الخالق شرابي».

وأوضح رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس أنه يجري حالياً استكمال إجراءات عودة جثث الصيادين المصريين، من قبل السلطات الليبية، إلى مسقط رأسهم في مدينة برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ.

دعوة الصيادين في مياه البحر المتوسط لتوخي الحذر

ودعا «شرابي» الصيادين الذين يقومون بممارسة مهنة الصيد داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، إلى توخي الحذر، أثناء الإقلاع للصيد، في ظل التقلبات الجوية الحالية، وهبوب رياح عاتية تؤثر على حركة الصيد.