ندى الكامل ترفض تداول صور قبلاتها مع أحمد الفيشاوي: «منطقة أعراض»

رفضت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، تداول البعض صور قبلتها مع زوجها السابق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

ندى الكامل: أنا ست مشيت بأدبي واحترامي

وقالت ندي الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «دلوقت منطقة أعراض، والحياة دي خلصت وراحت، وأنا ست مشيت بأدبي واحترامي، ملوش لزوم أخبار زي دي بعد شهور من الانفصال، مش كل شوية حد هيضايقني بحاجة زي دي».

ندى الكامل: الرجاء المحافظة على اللي حواليا

وأضافت: «أنا بتضايق وبحس كأني مخدتش قرار إن الناس تنساني، وكأني معملتش حاجة ولا حاولت جاهدة أمشي وأختار الراحة، ولو مش هاممكم أنا.. الرجاء المحافظة علي اللي حواليا، وأن فيه شخص أو ناس لما بتشوف الكلام ده بيزعلوا لأنه فات».

ندى الكامل: بدأت حياة جديدة

تابعت ندى: «وأنا قفلت عليه وبدأت حياة وصفحة جديدة وحب وراحة كنت بتمناها، الرجاء الحفاظ على اختياري وتبعاته، ومرة تانية حياتي فيها إنسان ميحبش كده أبدا وأنا ممنونة له إنه تخطى الحاجز ده، بلاش خوض في اللي عدى وكان بإرادتي إني أعديه.. دي مش أول مرة أشوف حاجة زي دي، بعدي كتير بس كان لازم وقفة شوية، أنا مبقتش مادة إعلامية ولا بحاول».

يذكر أن أحمد الفيشاوي وندى الكامل، انفصلا عن بعضهما بعد سنوات من زواج دام ما يقرب من 3 سنوات، وكانا دائما يتبادلان القبلات في افتتاح المهرجانات الرسمية؛ ومنها القاهرة والجونة.