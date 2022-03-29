مقتل ربة منزل على يد مجهولين اقتحموا شقتها وتعدوا عليها وزوجها بشبرا

اقتحم مجهولون منزل سيدة فى شبرا الخيمة، وقاموا بقتلها والاعتداء على زوجها بالضرب، وفروا هاربين، تم تحرير محضر، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليها، عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بمقتل ربة منزل

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل على يد مجهولين، وإصابة زوجها.

جرى إخطار اللواء محمد عناني، مدير المباحث الجنائية، وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ومعاونة النقباء محمود شكري وعلاء بيومي ومكسيموس ماجد وعادل منصور.

المعاينة الأولية للواقعة

بالمعاينة والفحص، تبين تواجد الزوج بصالة الشقة مقيد اليدين مصاباً بخدوش وسحجات بالساعد الأيمن وكدمات بالرأس، وعثر على جثة زوجته، ربة منزل، ملقاة على وجهها وترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بكدمات في وجهها، ووجود دماء بالأنف، وبعثرة بجميع محتويات الشقة.

وبسؤال المجني عليه، قرر أن 3 أشخاص مجهولين اقتحموا الشقة، وتعدى أحدهم عليه بالضرب بعصا على رأسه محدثًا إصابته، وقيدوه بالحبال، وتعدوا على زوجته محدثين إصابتها التي أودت بحياتها، وقاموا بتفتيش الشقة الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة، وسرقة مبالغ مالية خاصة بزوجته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وسرعة ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وكلفت بسرعة كشف غموض الواقعة.