أنغام: ولادي نقطة ضعفي.. واعتذرت عن فيلم «عن العشق والهوى» بسبب الحمل

كشفت الفنانة أنغام جانبا من علاقتها مع ابنيها في المنزل، قائلة إنهما لا يسمعان أغانيها بشكل كبير، «ولادي مش بيسمعوني كتير، بيسمعوا حاجات تانية، لكن باخد رأيهم لو حاجة نزلت جديدة».

علاقة أنغام مع ابنيها

وأضافت أنغام، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «on»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، اليوم الجمعة، أنها لا تتعامل بشدة معهما، «دي منظر واحدة تبقى شديدة؟ دول أطول مني بس صاحبتهم جدًا، وأولادي نقطة ضعفي في الحياة».

ولفتت إلى أن ابنها «عمر» يدرس في الإعلام، بينما «عبدالرحمن» في مدرسة «ig» وسيتخرج هذا العام، وينوي الدخول في مجال الاقتصاد، «الاتنين مش شبهي في الصفات خالص ومختلفين عني، بس ممكن عبدالرحمن شوية حاجات».

بحب السفر والحيوانات الأليفة

وأشارت إلى أنها تحب السفر وشراء الأشياء «بحب أدلع نفسي»، وفي أغلب الأوقات تسمع أغاني لمطربين غيرها، «لما بقعد في البيت بسمع ناس غيري أغلب الوقت، بسمع لنفسي لما بكون بجهز لحاجة جديدة أو منزلتش، بس أول لما تنزل بنساها خالص».

وكشفت أنغام عن حبها للحيوانات الأليفة، قائلةً إنها تربي كلاب في منزلها، «طول عمري عندي كلاب، وعندي واحدة سافلة صغيرة، ودي الدلع كله بتموت في السوداني والمكسرات، بتحصلها حاجة لما تشوف كيس السوداني جنبي، بس بخاف عليها عشان الحاجات دي ممكن تعملها مشكلات صحية».

اعتذرت عن فيلم «عن العشق والهوى» بسبب الحمل

ولفتت إلى أنها شاركت في مسرحيتين ومسلسل واحد فقط «في غمضة عين»، واصفة هذه الخطوة بالمهمة في مسيرتها الفنية، «كانت خطوة ممتعة عاوزة أعملها وكانت ناقصاني».

وأفادت بأنها اعتذرت عن الاشتراك في فيلم «عن العشق والهوى»: «كنت حامل في عبدالرحمن، فكان غصب عني ولكن حبيت تجربة التمثيل جدًا».