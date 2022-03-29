حرب طرد الدبلوماسيين تشتعل بين روسيا والغرب.. والتهمة تجسس

اشتعلت حرب طرد الدبلوماسيين بين روسيا والغرب، حيث أقدم عدد من الدول الأوروبية على طرد دبلوماسيين روسي، وفي المقابل أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستردّ بالمثل على جميع الخطوات غير الودية الصادرة عن عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ما وصفته بالإجراءات غير الودية التي تتخذ ضد المؤسسات والبعثات الدبلوماسية.

زاخاروفا: طردنا 10 موظفين من بعثات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الدبلوماسية

وقالت زاخاروفا إن الرد الروسي سيشمل كل الإجراءات غير الودية التي تتخذ ضد المؤسسات والبعثات الروسية، وهو ما بدأ بالفعل حيث أعلنت روسيا طرد 10 موظفين من بعثات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الدبلوماسية .

وكانت عدة دول أوروبية قد أعلنت في وقت سابق، طرد دبلوماسيين روس تحت مزاعم التجسس.

وأعلنت وزارة الخارجية الهولندية، الثلاثاء، عن طرد 17 شخصا معتمدين كدبلوماسيين في البعثات الروسية من البلاد.

هولندا: طرد 17 ضابطا بالمخابرات الروسية من البلاد

وذكرت الخارجية الهولندية، في بيان، أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى أمستردام إلى مبنى وزارة الخارجية اليوم. وأبلغ السفير بأن الحكومة قررت طرد 17 ضابطا من المخابرات من البلاد.

وأشار البيان إلى أن سبب الطرد، معلومات من المخابرات العامة والعسكرية وأجهزة الأمن تشير إلى أن هؤلاء الأشخاص المعتمدين كدبلوماسيين في البعثات الروسية لدى هولندا، يقومون بأنشطة استخباراتية سرا.

وقررت إيرلندا طرد 4 دبلوماسيين روس، كما قررت جمهورية التشيك طرد دبلوماسي واحد، لنفس التهم السابقة.

وكانت بلجيكا قد أعلنت في وقت سابق أنها طردت 21 دبلوماسيا روسيا.

وفي المقابل، أعلنت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن إلغاء اعتماد 10 موظفين من بعثات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الدبلوماسية وطردهم من روسيا، في رد بالمثل على خطوات تلك الدول بحق موسكو.

وتم إبلاغ سفراء الدول الثلاث بهذا القرار خلال استدعائهم إلى الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم.

الخارجية الروسية: تقديم احتجاج شديد عن التصرفات الاستفزازية في البلطيق

وفي بيان لها، قالت الخاجية الروسية: تم تقديم احتجاج شديد لرؤساء البعثات الدبلوماسية بشأن التصرفات الاستفزازية غير المبررة المتمثلة في طرد موظفيين في السفارات الروسية في دول البلطيق هذه.

وتابع البيان: بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، تم الإعلان عن إلغاء اعتماد 4 موظفين في سفارة ليتوانيا، و3 في سفارة لاتفيا، و3 موظفين في سفارة إستونيا ومكتب بيسكوف للقنصلية العامة الإستونية في مدينة بطرسبورغ.

وطالبت الخارجية الروسية بأن يغادر الدبلوماسيون المعنيون أراضي روسيا خلال نفس المهلة التي منحت للدبلوماسيين الروس لمغادرة دول البلطيق.

وتأتي هذه التحركات الروسية والغربية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير الماضي، وما صاحبها من عقوبات غربية غير مسبوقة على روسيا، وهو العقوبات التي حاولت روسيا الرد عليها بإجراءات أخرى من جانبها.