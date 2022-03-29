محللون: حظر ميتا في روسيا سيكلف الشركة 2.2 مليار دولار سنويا

أعلن محللو مركز سكولكوفو، المتخصص في دراسة التقنيات المالية والاقتصاد الرقمي، أن شركة ميتا، المالكة لـ«فيسبوك وتويتر وانستجرام»، والتي حظرتها روسيا في أراضيها بعد أن صنفتها باعتبارها شركة متطرفة، ستخسر 2.2 مليار دولار سنويا، وفقا لما نقلته مجلة فوربس.

وبحسب التقارير الرسمية فإن شركة ميتا تكسب نحو 20 دولارا لكل مستخدم أوروبي، وبضرب هذا الرقم في عدد مشاهدي وسائل التواصل الاجتماعي في الاتحاد الروسي، حصل الباحثون على حجم تلك الخسائر التقريبية للشركة جراء حجبها في روسيا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

«فيسبوك» يخسر 1.3 مليار دولار سنويا في روسيا

وأشار محللو الشركة إلى أنه بما أن لدى موقع فيسبوك قرابة 66 مليون مستخدم في روسيا، فإن خسارته ستبلغ ما يقرب من 1.3 مليار دولار سنويا، فضلا عن خسارة قدرها قرابة 823.6 مليون دولار بالنسبة لموقع انستجرام.

وكانت دعوى قضائية رفعها مكتب المدعي العام في روسيا بشأن تغيير سياسة «فيسبوك» التي سمحت للمستخدمين في أوكرانيا بالدعوة إلى العنف ضد المواطنين الروس، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وعلى إثر ذلك جرى حظر منصات شركة ميتا واعتبارها منظمة متطرفة داخل روسيا.

حرب بين روسيا وميتا بالتوازي مع عملية أوكرانيا

وكان موقع فيسبوك قد قرر، مع بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرض عقوبات على وسائل الإعلام الروسية الرسمية ومنعها من الحصول على عوائد مالية منه، وهو ما ردت عليه روسيا بتقييد الوصول إليه داخل الأراضي الروسية، ومع تطور العملية العسكرية الروسية قررت موسكو حظر «إنستجرام» أيضا.