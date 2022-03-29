مصادر بـ«الضرائب»: لا نية لمد مهلة تقديم الإقرارات بعد 31 مارس

نفت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب المصرية، مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي عن عام 2021 التي تنتهي يوم الخميس المقبل الموافق لـ31 مارس الحالي بالنسبة للشخصيات الطبيعية والأفراد، بينما تنتهي مهلة تقديم الإقرار الضريبي، للشخصيات الاعتبارية والشركات والمؤسسات الإقرار الضريبي يوم 30 إبريل المقبل وفقاً لقانون الإجراءات الضريبة الموحد.

الضرائب توضح الفرق بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن الشخص الطبيعي هو الفرد الذي أسس منشأة بمفرده ويديرها بنفسه، كما يحصل على كل الأرباح ويتحمل جميع المسؤوليات، بينما الشخصيات الاعتبارية تضم قائمة شركات الأشخاص و «شركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات الواقع» بالإضافة إلى شركات الأموال وتضم الشركات المساهمة والشركات ذات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وشركات التوصية بالأسهم.

وأكدت المصادر أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري يخضع لكافة أنواع الضرائب العامة، أو الدخل والقيمة المضافة سواء لمن يمارس التجارة بالطريقة التقليدية أو التجارة الإلكترونية.

ساعات إضافية لتقديم الدعم الفني لمساعدة المواطنين

كانت مصلحة الضرائب المصرية، أعلنت استمرار العمل بالقطاعات الضريبية المختلفة، ومأموريتها التابعة بالمحافظات المصرية من الساعة الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساء كل يوم حتى انتهاء يوم 31 مارس، بعد إضافة ساعات إضافية بخلاف المواعيد التقليدية لمساعدة المواطنين من الممولين الأفراد في تقديم الدعم الفني وملء الإقرار الضريبي وتقديمه عبر الإنترنت أو بالطرق التقليدية.

واشترطت «الضرائب» إحضار مستندات رسمية لتقديم الإقرار الضريبي سواء إلكترونيَا أو بالطرق التقليدية، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، تكون سارية إلى ما بعد يوم 31 مارس الحالي، مع تقديم صورة من عقد إيجار أو تمليك، وإيصال مرافق كهرباء أو غاز أو مياه حديث.

وأوضحت «الضرائب» أنه يمكن الاكتفاء بصورة بطاقة الرقم القومي في حال إن كان مقر مزاولة المهنة للممول مثبت في بطاقة الرقم القومي مع ضرورة كتابة الممول تعهد وإقرار يؤكد صحة ذلك.