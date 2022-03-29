حياة كريمة تطلق قوافل طبية بالقرى الأكثر فقرا غدا

قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، إن حياة كريمة وفرت مبادرات طبية تجوب القرى الأكثر فقرا التي لا توجد بها مستشفيات، ويتم تحويل المرضى للعلاج على نفقة الدولة.

متابعة حالة المواطنين

وأضافت «الصادق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، أن هناك لجنة تقارير طبية تتابع حالات المرضى وتحولهم لأقرب مستشفى للحصول على خدمات مجانية تماما وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تحويل المرضى إلى أقرب مستشفى من أجل تلقي العلاج الخاص به.

أماكن القوافل الطبية

وأوضحت مدير عام إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، أن القوافل تجوب غدا جنوب سيناء والجيزة ورأس الصدر، أما يومي 30 و31 مارس تكون في النوبة، وكذلك مطروح والمنوفية، وقنا، ودمياط والغربية والقاهرة وسوهاج والبحيرة.

وأكد مدير عام إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، أنه يوجد أطباء تخصص تنظيم أسرة وجلدية وأنف وأذن وعظام وجراحة من أجل خدمة أي مواطن يريد العلاج، مؤكدا أن كل مواطن يمكن أن يكشف كل يوم تخصص مختلف، وكذلك إجراء التحاليل والأشعة.

مبادرات صحية متعددة

وأطلقت الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة، عدة مبادرات طبية لعلاج فيروس سي وسرطان الثدي عند النساء وحملة 100 مليون صحة، ومبادرة علاج سرطان الكبد مؤخرا من أجل تقديم حياة كريمة للمواطنين المصريين.