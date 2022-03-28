«الداودي»: تنفيذ 1973مشروعاً ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقنا (صور)

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اليوم الاثنين، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والعميد وليد عطا الله، المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

محافظ قنا: معدلات التنفيذ تسير وفق الجدول الزمني

استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع، موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة، في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والري والطرق والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والزراعة والشباب والرياضة والغاز الطبيعي والتربية والتعليم والتليفونات، مشيراً إلى أن المشروعات المستهدفة خلال المرحلة الأولى تصل إلى 1973 مشروعاً، مؤكداً أن العمل يجري على قدم وساق، ومعدلات التنفيذ تسير وفقاً للجداول الزمنية المقررة لها.

العمل على تلافي السلبيات وانتظام معدلات التنفيذ

كما استمع محافظ قنا، خلال الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قبل قليل، إلى بعض المعوقات التي تعترض سير العمل بمشروعات المبادرة في القرى المستهدفة، ووجه بسرعة العمل على تلافيها، والحفاظ على انتظام معدلات التنفيذ، حتى يتم الانتهاء من جميع المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بمركزي قنا ونجع حمادي

وأضاف «الداودي» أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً فى تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات، مؤكداً أن تلك المشروعات سوف تسهم في إحداث تغيير جذري في نمط الحياة داخل القرى المستهدفة، ليضاهي أسلوب حياة المواطنين بها نمط الحياة في المدن، مشيراً إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» بمركزي قنا ونجع حمادي، حيث تم وضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية، وفقاً للأولويات والاحتياجات الأساسية، التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة فى القرى المستهدفة.

ولفت محافظ قنا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استفادت من تجارب المرحلة الأولى من المبادرة، وتم تدارك العقبات التي أدت إلى تأخر بدء أعمال التنفيذ في بعض مشروعات المرحلة الأولى.