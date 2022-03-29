التضامن: التعاون مع «حياة كريمة» لتوزيع مليون كرتونة غذائية للأولى بالرعاية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم توزيع 2 مليون كرتونة، تتضمن مساعدات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، منها مليون خلال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، إلى جانب مليون كرتونة آخرى على مدار العام ، لافتة إلى أنه يتم استهداف الأسر الأولى بالرعاية ، إلى جانب الشراكة مع وزارة الأوقاف على صكوك الأضحية المستمرة على مدار العام.

توزيع مليون كرتونة للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان

وأضافت القباج فى تصريحات صحفية ، على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفلة، أنه يتم التعاون أيضا مع مؤسسة حياة كريمة لتوزيع مليون كرتونة أخرى للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان.

الوزارة نجحت فى ميكنة معظم خدماتها

و أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى ، أنه يتم التنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الأوقاف فى توزيع الكراتين من خلال قواعد بيانات الفقر المتوفرة لدى وزارة التضامن ، حيث يتم التوزيع من خلال الأرقام القومية وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرة إلى أن الموضوع أصبح أكثر تنظيما.

ولفتت القباج إلى أن الوزارة نجحت فى ميكنة معظم خدماتها، موضحة أنه سيتم تغذية الميكنة بصفة مستمرة خلال الفترة القادمة.

الجمعيات الأهلية بدأت بتوزيع شنط غذائية

من جانبه قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لـ«الوطن» إن الجمعيات بدأت في توزيع شنط وكراتين غذائية ، قبل بدء شهر رمضان، وذلك على الأسر الأولى بالرعاية، بمستوى المحافظات والمراكز والقرى.

ووجه عبد القوى نصيحة للمتبرعين قبل التبرع لأي شخص أو مؤسسة، او جمعية ، بضرورة أن يطمئن المواطن قبل أن يتبرع ، والتأكد من حصوله على ايصال بالتبرع مكتوب به قيمة المبلغ ، وأن يكون مختوم بأختام وزارة التضامن الاجتماعى والجمعية .