لميس الحديدي: برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد حققت نجاحا كبيرا

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على بيان صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى طلب مصر التعاون مجددا مع الصندوق، مشددةً على أهمية إشادة صندوق النقد بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، مؤكدة أنّ برامج تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي، حققت نجاحا كبيرا ومكنتها من مواجهة أزمة كورونا.

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض على قناة أون، أن الصندوق أشار إلى أهمية الإجراءات الاقتصادية التي أهدتها الحكومة، معقبة: «لكن أريد التركيز على على كلمة استمرار مرونة سعر الصرف، التي وردت في بيان الصندوق، ويجب أن نضع تحتها 3 خطوط، لأن الصندوق قال إن مرونة سعر الصرف ضروريًا، الفترة المقبلة».

برامج الوقاية والسيولة

تابعت الإعلامية: «حتى فبراير 2022، وصلت مديونية مصر لدى صندوق النقد الدولي 19 مليار دولار، مصر حصلت على قرض بـ12 مليار في 2016 وآخر بـ2.8 مليار في 2020، وآخر بقيمة 5.2 مليار في 2020»، موضحةً أن مصر يمكنها أن تحصل على قرض آخر من صندوق النقد، تحت ملاءة برامج «الوقاية والسيولة»، للتأمين ضد الأزمات، وتكون مدته من 6 أشهر حتى عامين، وحصلت المغرب عليه.

وأردفت: «متاح لمصر أن تحصل على برامج تمويل ممتد من صندوق النقد تصل لـ12 مليار دولار على 3 سنوات»، ومن ضمن البرامج المتاحة أمام مصر مع صندوق النقد الدولي، اتفاقية الاستعداد الائتماني، وهو ما حصلنا عليه بعد أزمة كورونا، إذ أن برنامج آلية التمويل السريع من صندوق النقد الدولي، غير متاح لمصر حاليا، لأن مصر لا تحارب الآن.

مصر تستهدف برنامجا متكاملا

أوضحت أن مصر تستهدف برنامج متكامل من صندوق النقد الدولي، يتطلب إصلاحا هيكليا، أي إعادة هيكلة شكل الاقتصاد ليعتمد في الأساس على القكاع الخاص، مشيرةً إلى وجود 4 أمور رئيسة مطلوبة من مصر، حتى يمكنها أن تنخرط في برنامج آخر مع الصندوق: «مطلوب من مصر للحصول على قرض صندوق الدولة عدة أمور، مطلوب من مصر أن تحدد دور الدولة في الاقتصاد ومرونة سعر الصرف، والتركيز على الإنفاق في الصحة والتمويل».